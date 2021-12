Ana Paula Arósio viverá designer em nova novela da Globo

Ana Paula Arósio interpretará uma designer em “Insensato Coração”, novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares que sucederá “Passione” no horário das 21h na Rede Globo. Segundo coluna publicada no Uol, a personagem da atriz, que se chamará Marina, será disputada na trama por Pedro (Fábio Assunção) e Léo (Eriberto Leão), filhos de Wanda (Natália do Valle) e Raul (Antônio Fagundes).

A trama estreia em janeiro e terá ainda em seu elenco os atores Glória Pires, Maria Clara Gueiros, Ana Beatriz Nogueira, Camila Pitanga, Cássio Gabus Mendes, Deborah Evelyn, Deborah Secco Eduardo Galvão, Fernanda Paes Leme, Herson Capri e Lázaro Ramos.





