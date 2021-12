Ana Maria Braga processa revista após matéria sobre suposto romance

Ana Maria Braga negou, por meio de nota oficial à imprensa, que estivesse envolvida com o seu professor de dança no quadro “Dança dos Famosos”, o Renato Zóia. A informação sobre o romance foi divulgada pela revista “Quem Acontece”. Na nota, a apresentadora afirma que vai processar o veículo de comunicação.





De acordo com a matéria da “Quem Acontece”, a separação de Ana Maria Braga e Marcelo Frisoni, seu ex-marido, teria sido causada pelo envolvimento dela com Zóia. A revista conta ainda que o casamento não ia bem desde maio, quando ela teria descoberto uma traição do marido. A publicação chegou às bancas nesta quarta, 23.



A apresentadora e o professor se conheceram há cerca de dois meses, após os ensaios para o quadro do Domingão do Faustão. A final da competição acontecerá neste domingo, 27, e Ana Maria foi eliminada dia 13 de junho.



No encerramento do programa “Mais Você” desta quarta, a apresentadora ficou com a voz embargada e comentou que informações equivocadas estavam na revista.

Veja a nota oficial na íntegra:



“Com relação à materia publicada no site da revista Quem Acontece desta terça-feira, 22 de junho, às 14h42, e que circulará a partir de amanhã, 23 de junho, em todo o país, afirmo ser uma inverdade o conteúdo publicado.



Prezo veementemente pela transparência e verdade, tanto na minha vida pessoal como na minha carreira. Respeito a imprensa e infelizmente não fui tratada de forma semelhante por esta revista.



De acordo com uma fonte da revista eu e o professor de dança que me acompanhou na Dança dos Famosos, diz a revista: “já ficaram, mas nunca vão assumir isso”. A revista e a fonte que forneceu a informação terão que provar essa declaração – judicialmente.



É preciso que a imprensa repense suas publicações. Que não use essa ferramenta tão importante em prol de vendas e desrespeite de forma absoluta minha vida, meus filhos, o Marcelo, minha credibilidade, conquistada nesses anos todos de vida e de trabalho.



Tenho como princípio de vida sempre falar a verdade, assumo todos os meus atos e ações de forma clara e explícita. Portanto, afirmo que essa matéria é mentirosa, e para tanto estou entrando com uma ação civil de reparação de danos morais contra a revista Quem Acontece e uma ação criminal por difamação e injúria contra as jornalistas que assinam a matéria e seus editores responsáveis.”

