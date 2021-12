Ana Maria Braga deixa cair uma mosca em receita e tenta disfarçar

Ana Maria Braga cometeu uma gafe em seu programa na Rede Globo, o Mais Você, veiculado na manhã desta terça-feira 12. Durante o preparo de caramelo de banana, a apresentadora adicionou uma dose de manteiga que veio com uma mosca. Depois de alertada por Louro José, ela retirou a porção que havia colocado, que incluía o inseto, e tentou disfarçar: "Era um queimadinho no fundo".

Em seguida, Ana Maria brincou com a situação e contou que sua mãe lhe dizia que comer formiga fazia "bem para a vista". Os convidados do programa provaram a torta feita pela apresentadora, com a cobertura de caramelo de banana, e aprovaram a receita.

