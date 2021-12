Ana Maria Braga chora durante o "Mais Você" desta terça-feira

Ana Maria Braga chorou durante a exibição ao vivo do "Mais Você" na manhã desta terça-feira, 20, ao falar sobre a morte de Wesley Gilbert Andrade, 11 anos, atingido por uma bala perdida dentro de uma sala de aula no Rio de Janeiro na última sexta-feira. O pai do garoto esteve no programa para falar sobre a perda inesperada do filho.







Depois de mostrar indignação com o crime, a apresentadora respondeu às críticas que tem sofrido por veicular no programa temas relacionados à violência no País.

Alguns telespectadores teriam enviado cartas à produção do "Mais Você" reprovando a introdução desse tipo de assunto. Ana Maria Braga afirmou que problemas que dizem respeito à população não devem ficar de fora da pauta de programas diários, apesar de este não ser o foco da sua atração matinal.

"Como a gente pode ficar quieto tendo um veículo de comunicação na mão?A gente faz receitas, mas a vida não é só alegria. Você não tem vontade de gritar quando vê essas notícias?", perguntou.

adblock ativo