Ana Mametto recebe Marcel Powell em bate-papo sobre o disco 'Afro-sambas'

O segundo episódio do programa Saudação, escrito e apresentado pela cantora Ana Mametto, no canal do Youtube da soteropolitana, vai ao ar nesta quarta-feira, 17, às 19h. No programa de hoje, 17, a homenagem vai ao disco Afro-sambas, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Na oportunidade, a apresentadora entrevista o instrumentista Marcel Powell, filho de Baden Powell.

Totalizando quatro episódios inéditos, lançados sempre às quartas-feiras, o projeto reúne música e entrevistas com convidados. Saudação, produção da Via Press Comunicação, tem como ponto de partida o mais recente disco da cantora, atriz e jornalista, com o mesmo nome do programa, que faz um tributo às raízes musicais da cultura afro-brasileira, homenageando grandes nomes da MPB.

Em meio à conversa de Mametto e convidados, aparecem assuntos fundamentalmente relacionados à cultura afro-brasileira. Nos próximos programas, serão discutidos sobre o legado do grupo Os Tincoãs e de Dorival Caymmi para a música brasileira. Temas como origem e ancestralidade, representatividade, luta antirracista, musicalidade africana e da Bahia, intolerância religiosa, entre outras questões estarão presentes nas conversas.

Este projeto consolida a carreira de mais de 10 anos na música de Ana Mametto, sendo o primeiro projeto inteiramente digital.

