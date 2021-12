Ana Furtado posta foto de marca causada pelo tratamento contra o câncer

Lutando contra o câncer de mama há mais de seis meses, a apresentadora Ana Furtado publicou uma foto em seu Instagram nesta segunda-feira, 12, na qual mostra a marca entre os seios causada pelas sessões de radioterapia. "Curiosamente uma cruz marca os pontos de radiação. Também vejo um sinal positivo! Tudo vai dar certo. Abençoado seja esse alvo no meu peito", afirmou a jornalista e apresentadora de 45 anos.

Na publicação, Ana revelou que está iniciando a "última e definitiva etapa" rumo a sua cura. "Aprendi que preciso com urgência viver cada dia na sua plenitude e feliz, mesmo quando os dias estão nublados. Afinal, o sol sempre reaparece. E se eu vejo cada dia nascer significa que eu estou viva! E não existe privilégio maior do que esse".

"É engraçado me dar conta disso por causa do câncer quando na verdade essa certeza sempre esteve ali mas eu estava distraída, mais preocupada em fazer planos", continuou. "Estava mais preocupada com o amanhã. Ora, não existe o amanhã sem que haja o hoje. O hoje é a coisa mais importante!", finalizou.

adblock ativo