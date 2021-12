Ana Carolina e Seu Jorge se apresentam em Salvador

Dez anos depois do primeiro DVD em parceria, Ana Carolina e Seu Jorge voltam a subir juntos nos palcos. Eles vão se apresentar em Salvador sábado, 7 de maio, na Itaipava Arena Fonte Nova, a partir das 19h. Ju Moraes vai fazer o show de abertura.

No repertório, vão ter as canções dos dois artistas, além, é claro, de "É Isso Aí", um dos maiores sucessos do primeiro show da dupla. Também terá "O Beat da Beata", "Zé do Caroço", "Unimultiplicidade" e "Mais uma vez (Nós dois)".

Ainda não há informações sobre vendas de ingressos.

adblock ativo