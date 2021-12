Ana Carolina, Chiclete e Banda Eva confirmam shows no Festival de Verão

Ana Carolina, Chiclete com Banana e Banda Eva são as novas atrações confirmadas no Festival de Verão 2011, que acontece de 2 a 5 de fevereiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os nomes foram divulgados no site oficial do evento nesta terça-feira, 7, uma semana depois dos organizadores anunciarem os primeiros artistas garantidos na festa.

O Chiclete com Banana já esteve em 11 edições do festival e costuma atrair sua multidão chicleteira. A presença da Banda Eva também não é surpresa diante da popularidade de Saulo Fernandes entre os fãs da axé music.

Já Ana Carolina amplia o leque de atrações nacionais que este ano possui nomes como Maria Gadú, Luan Santana e Restat.







Palco principal



Atrações nacionais – Ana Carolina, Jorge & Mateus, Luan Santana, Capital Inicial, Maria Gadú, Belo, Jota Quest e Restart

Artistas baianos – Chiclete com Banana, Banda Eva, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Psirico, Tomate, Asa de Águia, Parangolé, A Zorra, Harmonia do Samba e Jammil e Uma noite



Concha Acústica Maurício de Nassau

Planta e Razi, Rajar, Detonautas, Jorge Vercilo, Luiza Possi, Monique Kessos, Márcia Castro, Cine, Quarteto de Cinco, Ana Cañas, Otto, Paula Fernandes



Casa do Pagode

Na Varanda, Fantasmão, Cladeirão, Oz Bambaz, Guig Guetto, Bambam, É O Tchan, Black Style, Leva Nóiz, Rapina, Beat Beleza, Raghartoni, Flavinho e Os Barões, Laduma, Shake Style e Saiddy Bamba

