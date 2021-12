Ana Cañas lança Tô Na Vida, disco mais visceral e rock'n'rol

"Você é bicho de palco", disse Ney Matogrosso sobre a performance de Ana Cañas, que ficou três anos com um show dirigido pelo artista. O fato é que ela é uma cantora de presença intensa de palco, dona de um cantar visceral e voz rasgada. Porém, ainda havia um descompasso entre o palco e os discos.

Foi então que veio a motivação pela busca ao que a própria Ana Cañas chama de "realizar a essência". E, dessa procura, nasceu seu mais novo disco, Tô Na Vida.

O rock da Ana

Quarto disco da carreira, o CD traz Ana Cañas mais visceral, com mais atitude e intensidade nas interpretações, assim como é no palco, sobretudo para quem viu o show Volta, com direção de Ney Matogrosso e que já apontava os passos futuros da cantora.

Com 14 faixas, Tô Na Vida é o primeiro disco totalmente autoral e traz parcerias com Arnaldo Antunes, Dadi, Pedro Luís e Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Este último produziu o CD, junto com a própria Ana e mixado por Mario Caldato.

Em um processo que durou um ano e meio, compondo em quartos de hotéis, entre viagens de shows, Ana Cañas conta que deu muito trabalho chegar ao que hoje se pode afirmar seja "o som da Ana".

Canções como Indivisível e Coisa de Deus, ambas de autoria da cantora, mostram bem o que seria esse tal de rock da Ana, que conta como foi o processo. "O rock é um estilo muito complexo. Ele não privilegia a melodia, e sim riff de guitarra, atitude, retórica; e, para mim, que sou muito ligada à melodia, foi um caminho árduo achar esse balanceamento da melodia com o que eu queria dizer nas canções".

Encontrar essa atitude rock'n' roll e sua identidade sonora fazia parte das inquietações da artista. "Era uma questão que me preocupava, as pessoas diziam: 'Fui no show da Ana, adorei, ela canta bem e talz, mas faltava um 'mas qual é o som da Ana?', e as pessoas ficavam meio que num sei... e o CD foi muito calcado em cima de 'qual é o meu som?'", revela.

Melodia e letra

Como compositora, a poesia sempre teve um lugar especial na obra de Ana Cañas, mas foi justamente por conta disto que encontrar o Tô Na Vida foi um processo intenso.

A paulistana conta que buscou primeiro as melodias e depois foi trabalhando nas letras, mas sem perder a influência da escrita poética. "A Marina Lima uma vez me disse: 'Para de musicar seus poemas. Porque canção é melodia'. E aí foi uma loucura, uma revolução para mim. Eu entendi o que ela quis dizer: Não que eu parasse de escrever poeticamente, mas que eu devesse privilegiar a melodia quando eu fosse escrever uma música. E ela tinha razão, pois foi o que eu fiz nesse disco". Prova disso são as letras derivadas de poesias da própria Ana, como Feita de Fim, Mulher e Coisa Deus.

No disco, a temática das letras oscila entre amor vulgar e cotidiano a questões existenciais. Um Tô Na Vida não somente "buscando alguém como você", mas um Tô Na Vida enquanto afirmação do próprio lugar no mundo, como bem grita Ana nos versos do single do disco.

Fotografia e essência

A capa do disco também integra o processo de busca pela essência. Na foto de Caroline Bitenccurt, Ana Cañas mostra uma nudez que de longe remete a alguma sensualidade. Ali está mais para um corpo meio bicho, desnudo, como explica a cantora: "A busca era de uma nudez que não fosse sensual, por isso uma fotógrafa mulher, eu não queria uma sensualidade do olhar masculino".

Em processo analógico, a foto teve como referência a fotógrafa norte-americana Francesca Woodman, como conta Ana: "O trabalho dela me emociona muito e já dizia muito o que eu queria dizer visualmente". O ensaio rendeu tanto, que deve virar um livro em 2016.

adblock ativo