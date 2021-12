Ana Cañas é a primeira atração do festival Sangue Novo

A cantora paulista Ana Cañas é a primeira atração confirmada para a 2ª edição do Festival Sangue Novo, que acontece sábado, 17 de dezembro, no Museu Du Ritmo, em Salvador.

Ana traz para a capital baiana pela primeira vez o show do disco “Tô na Vida”, de 2015, o quinto da sua carreira iniciada em 2007 com o álbum “Amor e Caos”. "“Tô felizona de chegar com o ‘Tô na Vida’ aí em Salvador! O show já tem um ano e meio de estrada, é um show mais pesado, mais rock’n’roll mesmo, com um power trio alucinante. Como já temos esse tempinho rodando, o show já adquiriu algumas características novas, músicas que não estavam no repertório inicial", disse, em nota.

Ainda serão anunciadas nos próximos dias mais atrações do festival.

