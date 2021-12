Amy Winehouse se descuida e deixa seios à mostra

Quatro aparições, uma delas com os seios à mostra, e uma rotina de descanso. Assim foi o terceiro dia da cantora Amy Winehouse no Hotel Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Por volta das 8h20, a inglesa apareceu na varanda de sua suíte para observar a manhã de sol. Com cara de sono, ela aparentemente se descuidou ao debruçar no parapeito da sacada e deixou os seios à mostra. Logo em seguida a cantora voltou para o quarto. Durante todo o dia ela foi vista novamente em mais dois momentos na piscina do hotel e um na varanda.

Um detalhe chamou a atenção: Amy usava as mesmas roupas com as quais havia sido flagrada no dia anterior. Repetindo a dose, a cantora botou o mesmo biquíni tomara-que-caia vermelho com detalhes em branco e um pequeno short jeans. Calçava sandálias. Mesmo na piscina, Amy não tirou o short e não entrou na água, limitando-se ao banho de sol.



A primeira saída da cantora ocorreu por volta de 10h20, no mesmo horário que havia descido no dia anterior. Ainda demonstrando abatimento, foi amparada por dois seguranças no caminho até a piscina. Eles improvisaram também tapumes com toalhas para proteger a privacidade da cantora.



O banho de sol durou cerca de 1h30. A cantora reapareceu na piscina à tarde. Dessa vez, no entanto, mostrou-se mais disposta. A aparição foi mais breve, de 40 minutos. No início da noite, acenou novamente para jornalistas da janela do segundo andar.



Funcionários do hotel contaram que Amy passa a maior parte do tempo no quarto com sua equipe. Eventualmente pede drinques. Na noite anterior, levara para o quarto uma garrafa de vodca importada.

