Amy Winehouse promete novo álbum para janeiro de 2011

Após deixar seus fãs esperando por anos, Amy Winehouse prometeu lançar um álbum novo até janeiro do ano que vem. "O álbum sairá em no máximo seis meses", disse Winehouse ao Metro UK, que falou com a cantora esta semana na estreia do filme "Psychosis" em Londres.

"Ele será muito parecido com o meu segundo álbum, em que há muito de coisas de jukebox e canções que são... apenas jukebox, realmente", disse.

"Mal posso esperar para ter novas canções no palco", acrescentou Winehouse. Na semana passada, entretanto, o colaborador da cantora Mark Ronson sugeriu que a espera por um novo álbum ainda seguiria por tempo indeterminado.

"A Amy ainda não começou a trabalhar no próximo disco dela", disse ele num show em Londres, durante o qual Winehouse subiu no palco para uma apresentação surpresa da canção "Valerie". "Quando ela tiver dez canções, iremos juntos ao estúdio."

O próximo álbum será o primeiro de Winehouse desde "Back to Black", de 2006, que vendeu 2,2 milhões de cópias nos EUA, segundo a Nielsen SoundScan, e ganhou cinco Grammy Awards, incluindo o prêmio de álbum do ano. Desde então, Winehouse vive um hiato turbulento, em razão da luta com o vício e problemas de saúde subseqüentes que a tornaram objeto frequente dos tablóides.

