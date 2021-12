Amy Winehouse fará shows no Brasil em janeiro, diz coluna

Amy Winehouse fará seis shows no Brasil em janeiro de 2011. De acordo com a coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra, a cantora britânica já assinou contrato e vai receber cachê de 600 mil dólares (pouco mais de R$ 1 milhão), por apresentação.







Ainda segundo a coluna, Amy chegou a ser convidada para participar do Festival de Verão de Salvador (Bahia), que acontece entre os dias 2 e 5 de fevereiro, mas ela já tinha compromisso. Entre as cidades que receberão a artista estão Rio de Janeiro e São Paulo.











