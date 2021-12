Amy Winehouse fará show no Brasil em janeiro de 2011

Amy Winehouse fará show no Brasil em janeiro do próximo ano. A informação de que a cantora estará no país em 2011 foi divulgada nesta quarta-feira, 04, pela colunista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.



A Mondo Entretenimento, agência responsável por produzir espetáculos internacionais no país, confirmou que a inglesa desembarcará no país. Não foi divulgado ainda em quais estados ela se apresentará e quantos shows fará em sua passagem pelo Brasil.

