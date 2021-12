Amy Winehouse é encontrada morta

A cantora britânica Amy Winehouse, de 27 anos, foi encontrada morta hoje em sua residência em Londres, na Inglaterra, segundo foi noticiado pela imprensa internacional. De acordo com o site Sky News, a polícia foi chamada pelo serviço de ambulância para um endereço no norte da capital britânica, pouco após as 16h (horário local).

"Ao chegar, os policiais encontraram o corpo de uma mulher de 27 anos que foi declarada morta", diz um comunicado da polícia, segundo o site. Ainda não existem informações sobre a causa da morte. A polícia ainda realiza investigações no local.



Confira vídeos da cantora:



A última aparição em público, em um show do dia 23 de julho>







Em um show ao vivo, cantando Back to Black:

Mais uma apresentação ao vivo de Amy:

Vídeoclipe da música que a tornou famosa: Rehab:

