Amy Winehouse confirma show extra no Rio de Janeiro

A cantora Amy Winehouse confirmou mais um show no Brasil, no Rio de Janeiro. A segunda apresentação acontecerá no dia 10 de janeiro, no HSBC Arena. A informação foi divulgada no site ofical da cantora nesta segunda-feira, 13.

Amy já tinha um show marcado no Rio para o dia 11 de janeiro, mas a grande procura por ingressos levou à marcação de uma nova data.



A artista se apresentará no mesmo mês em Florianópolis (8), Recife (13) e São Paulo (15), durante o Summer Festival.



As vendas para o novo show da cantora começam na quarta-feira, 15, no site oficial da cantora (clique aqui e acesse).



