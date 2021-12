Amy Winehouse chega ao Rio de Janeiro

A cantora Amy Winehouse chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 5, e já deu entrada no Hotel Santa Tereza, em que ficará hospedada. Segundo matéria publicada no G1, a assessoria de imprensa do hotel confirmou a informação. A cantora chegou com um grupo de 20 pessoas de sua equipe.



Amy está no Brasil para uma série de cinco shows. As apresentações estão agendadas para as cidades de Florianópolis (8/01), Rio de Janeiro (10 e 11/01), Recife (13/01) e São Paulo (15/01).

Os shows serão abertos por duas revelações americanas da soul music, a cantora Janelle Monae e o músico Mayer Hawtorne.



Considerada um dos grandes talentos musicais dos últimos anos, Amy Winehouse ficou bastante conhecida desde o lançamento do premiado "Back to Black" (2006), seu segundo álbum solo que inclui os hits "Rehab" e "You know I'm no good", entre outros.



|Agenda|



Florianópolis

Quando: 8 de janeiro

Onde: Summer Soul Festival, no clube Pacha - Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2500, Jurerê Internacional

Quanto: R$ 100 a R$ 600



Rio de Janeiro

Quando: 10 e 11 de janeiro

Onde: HSBC Arena - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca

Quanto: R$ 180 a R$ 700 (os ingressos para o show do dia 11 estão esgotados)



Recife

Quando: 13 de janeiro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho

Quanto: R$ 200 e R$ 300



São Paulo

Quando: 15 de janeiro

Onde: Arena Anhembi - Avenida Olavo Fontura, 1209, Santana

Quanto: R$ 200 e R$ 500

