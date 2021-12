Amy faz primeiro show da turnê brasileira neste sábado, em Florianópolis

A cantora Amy Winehouse, que está hospedada no Rio de Janeiro desde o dia 5, fará seu primeiro show da turnê brasileira neste sábado, 8, em Florianópolis. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser comprado no site Live Pass (acesse aqui) e na bilheteria do local.



As entradas custam R$ 350, na pista e R$ 600 no camarote, não há mais meia-entrada disponível.

