Amsterdam Pop Club volta ao Largo dos Aflitos

O Amsterdam Pop Club reabre as suas portas no Largo dos Aflitos, dia 20 de dezembro, depois de ter fechado a casa que ficava no local, em outubro, e terem usado a antiga Off Club na Barra para a realização de suas festas.

A boate, do Largo, fechou por motivos de segurança. A Amsterdam foi assaltada algumas vezes prejudicando o bem-estar dos trabalhadores que ficam no local durante a semana. Nessa nova fase a segurança diária do local será reforçada.

O espaço da boate, no Largo dos Aflitos, tem uma vista para o mar da Baía de Todos os Santos que pode ser observada de dois pontos da casa, o varandão e a pista. Esse foi um dos principais apelos que os fãs fizeram para que a casa voltasse às origens.

adblock ativo