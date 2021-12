Amostrão Vila Verão 2013 oferece 29 oficinas artísticas

Teatro, corpo, voz, música, infantis, técnicas e cinema são as temáticas dos cursos oferecidos pelo Teatro Vila Velha que integram a programação do Amostrão Vila Verão em 2013. As oficinas seguem com inscrições abertas até o dia 28 de dezembro, de segunda a sexta, das 9h às 18h, sendo que nos dias 24 e 25 não haverá atendimento. Quem se matricular até 21 de dezembro terá um desconto de 10% no valor.

A coordenação das oficinas está a cargo da atriz, diretora e produtora Zeca de Abreu. Ao todo, são 29 cursos, que vão desde Teatro para iniciantes, oficina de Perna de Pau, até Criação e produção de vídeos experimentais e videoclipes. Os preços variam entre R$ 70 e R$ 250. Ao final das oficinas, haverá uma grande mostra dos alunos, realizada na Sala Principal do Teatro Vila Velha no dia 27 de janeiro, às 9h, com entrada franca.

Confira todas as oficinas oferecidas no serviço abaixo:

