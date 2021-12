'Amor & Sexo' revisita temas como feminismo e transgênero

O ano passado seria o derradeiro para o programa Amor & Sexo, na Globo, apresentado por Fernanda Lima. Houve até comoção na despedida. Mas eis que, no ano passado mesmo, Fernanda anunciou uma nova temporada da atração - atendendo ao pedido do público, segundo a emissora. Nesta 10ª temporada, que estreia nesta quinta-feira, 26, à noite, ela assume novamente o posto de apresentadora do programa, que vai mesclar papo sério, bom humor e pitadas de ousadia. Na bancada, volta a contar com um grupo eclético, formado por Mariana Santos, Otaviano Costa, José Loretto, Regina Navarro Lins e Dudu Bertholini.

Ainda sobre a bancada, sai o escritor e jornalista Xico Sá e entra o humorista Eduardo Sterblitch, ex-Pânico. "A gente ficou sabendo que o Edu estava disponível. Sempre gostamos do trabalho dele, mesmo que ele venha de um programa supermachista, com o histórico do Pânico. A gente ficou pensando como trazer o Edu e, ao mesmo tempo, desconstruir esse cara. Então, ele vai sofrer muito na nossa mão (risos)", diverte-se ela. Quanto a Xico Sá, se ele saiu por algum motivo em especial, algo pessoal, Fernanda responde: "Com o programa não, foram questões com a empresa, sou apaixonada pelo Xico".

O programa vai retomar temas já tratados em temporadas anteriores, mas sob novos ângulos. Os transgêneros, por exemplo, que foram destaques no Amor & Sexo do ano passado, continuam presenças cada vez mais importantes. "Agora você vê na rua as pessoas se assumindo realmente como são, você vê meninos vestidos de meninas. A gente não pode deixar de falar disso, os meninos estão se expressando, mas também estão apanhando ainda. A gente tem de conseguir colocar isso na mesa de forma carinhosa, amorosa."

Além de apresentar a atração, Fernanda Lima também é uma das roteiristas há quatro temporadas. A entrada no roteiro era um caminho natural, até pelo envolvimento com o programa? "Mais do que meu envolvimento com o programa, sou eu falando ali na frente, não é uma atriz, não é um personagem, sou eu, Fernanda, falando. Eu jamais poderia falar alguma coisa que não fosse condizente com o que eu penso", explica.

Envolvida com as gravações de Amor & Sexo até março, Fernanda afirma que o outro programa que apresentava, SuperStar, não deve ter nova temporada, mas adianta que já foi convidada para outro projeto da casa, sobre o qual, ela diz, ainda não tem muitos detalhes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

