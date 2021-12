Amir Slama está de volta às passarelas com verão 2016

"A minha sensação é que o beachwear é a tradução da moda brasileira". A frase do estilista Amir Slama deixa claro a importância que as roupas feitas para praia têm na sua carreira. Formado em história, ele foi o responsável por construir um império de relevância para o estilo praieiro do País com os desfiles da marca Rosa Chá.

"A roupa que acompanha o maiô e o biquíni é muito urbana. Principalmente em cidades litorâneas, como Rio de Janeiro e Salvador. As pessoas se vestem no verão de um jeito muito praieiro. Por isso, hoje imperam as Havaianas, os vestidos curtinhos e as calças mais folgadas. É uma moda que nasce na praia e adentra a cidade", explica Amir.

Depois de imbróglios logísticos por conta da associação com um grupo do Sul, Amir Slama vendeu a Rosa Chá há seis anos e, em 2011, fundou uma nova marca que leva seu nome. Dessa forma, ele se reinventou em novos projetos e, além da sua fixa clientela, também aposta na difusão do seu nome em parcerias.

Vermelho verão

O designer de moda praia voltou discretamente às passarelas brasileiras com uma bem recebida coleção alto verão 2016. As novas peças apostam nas formas geométricas como princípio inspirador e valorizam o corpo da mulher em cortes inesperados. As peças foram trabalhadas em tecidos leves, como pique e jersey.

"Nessa coleção, procurei trabalhar alguns elementos femininos. Primeiro, o triângulo que, para mim, traduz um pouco o corpo da mulher por conta da geometria. Depois, fui em busca disso nas modelagens, nas formas, na estamparia, nos macramês e nos bordados", ressaltando o investimento no trabalho artesanal como diferencial.

Ele conta que procurou trabalhar com uma cartela bicolor: misturando muito intensamente o vermelho com branco. "Depois investi só no vermelho, que acho uma cor muito forte para o alto verão. Ainda procurei seguir por derivações mais rosadas e alaranjadas".

Percurso praieiro

Amir lembra que, quando se desligou da Rosa Chá, achou que não iria mais mexer com moda. "Fiquei um pouco desgastado. Quando fiz a junção com o grupo do Sul era para crescer a empresa e não encolhê-la. Eu queria fazer uma frente mais sólida para pontos fracos do meu negócio, como produção e logística. A minha marca tinha crescido muito rápido em dez anos".

A reinvenção fez com que o estilista procurasse novos caminhos para se aventurar. Depois de receber convites da varejista C&A para assinar três coleções, ele se empolgou com a ideia de se comunicar com um maior número de pessoas. Hoje, ele também encabeça trabalhos com a Tok Stok (estampas para linha de louças e utensílios para piscina e campo), além de produzir linhas de aromas com a Phebo.

