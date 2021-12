Amigos prestam homenagem a Clodoaldo Lôbo

Amigos e colegas de trabalho de Clodoaldo Lôbo, que morreu na madrugada desta sexta-feira, 15, usaram seus perfis no Facebook para homenagear o jornalista e crítico de teatro.

O diretor teatral Gideon Rosa falou sobre o legado deixado pelo amigo:

"Hoje é sexta-feira, eu sei, e hoje um grande amigo jornalista se despediu desse planeta. Ele parou de sofrer, e, certamente, será muito bem recebido pela energia acolhedora do Universo. Ele nos fez rir, discordar, nos preencheu com seu vasto conhecimento e grande sensibilidade como espectador. Escreveu textos lindos sobre o teatro, a arte, enfim. Quis, sobretudo, viver, por isso, talvez, tenha resistido tanto. Descanse em paz, amigo Clodoaldo Lôbo, vá ser estrela no firmamento."

O ator e jornalista Beto Mettig também usou as redes sociais para falar do amigo. "Clodoaldo era impressionante em vários aspectos. Lembro-me de uma vez, numa entrevista coletiva que dividi com ele (eu, repórter do Correio da Bahia; ele, do jornal A Tarde), em que ele fazia pouquíssimas anotações, enquanto eu registrava tudo com gravador em punho. No dia seguinte, fui correndo ler a sua matéria, pois não acreditava que as declarações feitas pelo entrevistado estariam corretas. Pois estavam! Iguais às minhas, registradas e transcritas em horas de trabalho. Não lembro quem era o entrevistado, mas apenas do talento, atenção e sensibilidade de Clodoaldo com o que escrevia - e do meu espanto para o Mundo que habitava aquela mente."

Outros amigos também usaram seus perfis:

O sepultamento foi às 16 horas, no Cemitério Bosque da Paz.

