Amigos e familiares vão ao velório de Cristiano Araújo

Amigos e familiares de Cristiano Araújo foram ao velório do cantor na noite desta quarta-feira, 24, no Palácio da Música, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O corpo de Allana Moraes Coelho, namorada de Cristiano, também está no mesmo local. O público só teve acesso ao velório a partir das 19h. O spultamento será nesta quinta-feira, 25, no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras, às 11h.

Os filhos do cantor ainda não sabem da morte do pai, segundo o amigo e parceiro em algumas músicas, Rafael Vanucci. "Eles são muito pequenos. Um tem 7 anos e o outro 2 anos e meio", disse em entrevista ao Ego. A família do cantor está abalada com a tragédia. "Não está fácil. Está todo mundo abalado . Além da família dele, ele tinha 60 pessoas na equipe, 60 pais de família, que perderam um amigo, um patrão, o trabalho, a esperança . Estamos tirando força sei lá de onde pra fazer uma despedida que ele merece", completou.

A dupla Ricardo e Thiago e o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, também estavam no velório.

Tragédia

O cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, sofreu um acidente de carro nesta madrugada, na BR-153, no km 613, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, no estado de Goiás. A morte foi confirmada às 8h30.

Ele havia se apresentado no São João do Pelourinho, em Salvador, na última segunda-feira, 22, e voltaria, dia 26, para a festa de São Pedro em Eunápolis, no sul da Bahia. O cantor voltava de um show em Itumbiara (a 200 km de Goiânia) quando o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da cidade.

No acidente, a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, que estava com ele no banco de trás, foi arremessada a cerca de 5 metros do veículo e acabou morrendo no local.

