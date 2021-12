Amigo posta foto de Reginaldo Rossi em UTI de hospital

O cantor Reginaldo Rossi está se recuperando bem do câncer no pulmão. Um amigo da família postou no Instagram uma foto em que o cantor aparece na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) fazendo sinal de positivo. Na legenda, o amigo colocou apenas "Quero agradecer a confiança da família de meu amigo Reginaldo Rossi", dando a entender que a família autorizou a publicação da imagem.

Reginaldo Rossi está internado no Hospital Memorial São José, em Recife, desde o dia 27 de novembro. Na quarta-feira, 11, foi diagnosticado com câncer no pulmão. Nesta sexta-feira, 13, ele completou o primeiro ciclo da quimioterapia.

adblock ativo