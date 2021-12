Amazon se lança à venda de obras de arte

Depois dos livros, dos tablets e do vinho, o gigante americano das vendas ao varejo on-line Amazon se lançou nesta terça-feira à venda de obras de arte na internet.

A Amazon, de fato, servirá de intermediário entre compradores, galerias e marchands, através de um site (www.amazon.com/art), onde mais de 40.000 obras já estão disponíveis.

Os preços começam nos 10 dólares e podem chegar a milhões de dólares para obras de artistas de fama mundial.

Assim, Fragment de Nymphéas, de Claude Monet, é oferecido a 2,5 milhões de dólares, e no caso de pintores americanos um quadro de Andy Warhol é cotado a 1,45 milhão de dólares, enquanto um de Norman Rockwell, o mais caro da coleção, está disponível por 4,85 milhões.

"A Amazon Art dá às galerias um meio de levar sua paixão e sua experiência para os artistas que representam nossos milhares de clientes", disse Peter Faricy, vice-presidente de plataformas comerciais da Amazon.

O gigante do varejo anunciou que por enquanto trabalhará com mais de 150 galerias e marchands de arte com sede em Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda.

No início uma simples loja de livros on-line, a Amazon diversificou muito sua atividade nos últimos anos, com investimentos em uma variedade de mercados. O grupo coloca atualmente muita ênfase no conteúdo digital.

Seu chefe, Jeff Bezos, anunciou na segunda-feira a aquisição, a título pessoal, do prestigiado jornal The Washington Post.

