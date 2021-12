Amazon encomenda segunda temporada da série "Transparent"

O gigante do comércio online Amazon vai produzir a segunda temporada de sua série original "Transparent", uma 'dramédia' que mostra os transtornos de uma família depois que o avô do clã resolve sair do armário e se assumir transexual.

Com a série protagonizada por Jeffrey Tambor, também o patriarca de "Arrested Development", a Amazon tenta minar seriamente o terreno de seu adversário Netflix.

"Devido ao enorme sucesso da série e à resposta incrivelmente positiva do público, a Amazon Studios deu luz verde para uma segunda temporada de 'Transparent', que será difundida em 2015", informou o grupo.

"Transparent" (jogo de palavras entre "trans" e "parent", pais em inglês) é uma criação de Jill Soloway, autora da outra série de sucesso "A Sete Palmos/Six Feet Under".

