Amanda Santiago recebe Saulo Fernandes em primeiro ensaio de verão

Amanda Santiago, ex-cantora da Timbalada, dá início no dia 11 de janeiro aos seus ensaios de verão na Boate Dolce, Boulevard 161, localizada no bairro do Itaigara. Saulo Fernandes, vocalista da banda Eva, dividirá o palco com a artista. “Terças Intenções”, nome do evento que será realizado todas as terças-feiras, começará sempre a partir das 21 horas. Os ingressos custam R$ 30.



As apresentações contarão com canções de axé music e terá ainda um repertório no qual a cantora mostrará seu lado mais intimista. Amanda Santiago aproveitará os ensaios para divulgar a sua nova música de trabalho "Tom do Amor", que mistura a batida baiana e o funk carioca.

