Álvaro Assmar se apresenta no Música no Parque

O projeto Música no Parque recebe, a partir das 11h deste domingo, 14, no Parque da Cidade, o guitarrista, cantor, compositor e produtor, Álvaro Assmar. O artista sobe ao palco do anfiteatro Dorival Caymmi, em show aberto ao público, nesta consolidada programação cultural de Salvador.

O terceiro show desta edição comemorativa será conduzido pelo multifacetado Álvaro Assmar, que tem mais de 30 anos de carreira. Ele tem realizado espetáculos por todo o país para promover o álbum "The Old Road", sexto da sua carreira e que está concorrendo ao "Grammy Latino 2016", em quatro categorias.

Acompanhado pelos músicos Eric Assmar (Guitarra/Voz), Octávio Américo (Baixo) e Reny Almeida (Bateria), Álvaro Assmar ainda receberá convidados no palco do Parque da Cidade. São eles o trio de blues baiano Eric Assmar Trio e Rafael Breschi (Lo Han), ambos com seus álbuns produzidos pelo guitarrista para o selo Star Blues.

adblock ativo