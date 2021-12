Alto do Cabrito recebe festival de arte que discute memória e identidade negra

A primeira edição do festival Cabrito Berra - Festival de Arte do Alto do Cabrito acontece de 21 a 24 de novembro, em escolas e espaços culturais do bairro localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com uma programação que inclui oficinas, bate-papos, exibição de filme, apresentações artísticas e o Sarau do Cabrito, o evento tem a proposta de resgatar a identidade negra, celebrando também o Novembro Negro, mês da consciência negra.

Na grade de programação, estão presentes artistas e grupos com diferentes contextos e experiências de produção e criação cultural, tanto no território como em outros locais da capital baiana (confira programação abaixo).

