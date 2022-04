'Altas Horas' tira Mel Maia do palco em quadro sobre sexualidade e recebe críticas nas redes

A atriz Mel Maia, de 14 anos, foi uma das convidadas da edição do Altas Horas do último sábado, 22. Entretanto, a jovem foi retirada do palco no quadro da sexóloga Laura Müller, cujo tema era justamente a importância de discutir sexo na adolescência.

O ato gerou críticas nas redes sociais. Muitos usuários do Twitter comentaram que não fazia sentido tirar Mel do palco, já que o tema lhe era pertinente, enquanto outros opinaram que deveriam ter convidado a menina em um dia em que a sexóloga não fosse participar.