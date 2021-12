Alinne Rosa grava DVD em show gratuito no Rio Vermelho

Liberdade define o novo trabalho de Alinne Rosa. A cantora consolida os dois anos de carreira solo com a gravação do seu primeiro DVD no domingo, 3, a partir das 15 horas durante o show de comemoração do aniversário de Salvador, no Rio Vermelho.



Alinne conta que está preparando o show há três meses e pretende trazer tudo novo, desde cenário até o repertório. "Vou cantar alguma músicas que todos já conhecem, outras que o público vai ouvir pela primeira vez. Entre as inéditas, tem cinco faixas de minha autoria".

"O show vai ser um momento para colocar todas as ideias em prática", explica. "O show tem uma vibe que remete ao Rio Vermelho. Vai ser um momento especial para mim e para a cidade".

O DVD deve chegar às lojas em setembro. Desde que saiu da banda Cheiro de Amor, há dois anos, Alinne planeja fazer um registro do seu trabalho. "Eu preferi esperar e criar um repertório próprio. Nesse DVD, eu quero basicamente que as pessoas conheçam como está sendo minha nova fase, minha nova carreira e minhas novas músicas", pontua a artista.

Muita coisa mudou desde o início da carreira de Alinne. Além da liberdade, que ela gosta de destacar, a carreira independente ajudou a trazer maturidade aos seus projetos. "Acredito que, nos shows, minha forma de trabalhar ficou muito mais profissional. Eu tenho meu trabalho nas mãos, eu posso dirigir, querer melhorar. Eu sou muito perfeccionista e muito autocrítica, então, como antes eu não tinha autonomia, eu não podia fazer muita coisa".

A cantora salienta que o trabalho exige muito mais responsabilidade agora, por ter que cuidar dos problemas também. "Mas isso é bom", esclarece, "é bom errar fazendo uma coisa que você sempre quis fazer".

Repertório

Para ela, País da Fantasia é a música que consegue definir melhor o momento atual de sua música. "Foi uma canção que eu fiz sozinha, letra e melodia, me inspirando no Carnaval". Alinne diz que está na melhor fase para colocar a sua marca nos shows e no trabalho que tem feito. "Na banda eu era uma funcionária, cumpria ordens. Agora, tudo é a minha cara, então é muito mais gostoso", avalia.

Quantos às novas músicas, ela revela que vai ter muitas mudanças. "Até as que eu já gravei, a gente vai tocar de uma outra forma, mais do meu jeito". E diz que a maior diferença é no seu perfil musical. "Eu procuro fugir do óbvio. Se é pra fazer uma coisa que todo mundo já faz igual, sou a primeira a sair correndo, tem que ter personalidade e isso eu busco muito no meu trabalho".

Nas composições, Alinne procura tratar de coisas reais que aconteceram com ela. "Até nisso, as pessoas vão poder me conhecer mais". Cada música traz uma história, como Isso Aqui é Salvador, que veio de um post do Instagram. "Eu estava um pouco apaixonada por um cara de São Paulo. Então eu fiz uma postagem tentando convencer ele a vir 'para cá em fevereiro e ficar o resto do ano inteiro'", brinca, citando a letra da música.

Alinne diz que não vê crise no mercado do axé e mira nesses períodos uma chance de superar as dificuldades. "O país está vivendo um momento difícil em todos os aspectos. Acho que é na crise que a gente supera a nossa criatividade".

A cantora avalia o momento como o mais significativo de sua carreira e conta que não diferencia seu público, como alguns cantores fazem. Ela gosta de manter um contato bem próximo com os fãs. "Minha música é para todo mundo e toda energia é bem vinda".

Para o domingo, ela diz que vai ser um momento de registro das novas canções e festejos para ela e a cidade. "Eu quero que seja uma coisa bem única. Em clima de fantasias, cores e muita música, do dia para a noite".

adblock ativo