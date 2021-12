Alinne Rosa comemora cinco anos de carreira com trio sem cordas

Em comemoração aos cinco anos de carreira solo, a cantora baiana Alinne Rosa irá comandar a "Pipoca Rosa", trio sem cordas no circuito Barra-Ondina, no dia 5 de março (terça-feira de carnaval).

Durante o percusso, Alinne irá apresentar músicas de sucesso que marcaram a sua carreira.

A cantora também se apresenta no sábado de Carnaval com o bloco 'O Vale', no circuito Barra-Ondina. Até a chegada da folial, outras surpresas serão anunciadas pela artista.

