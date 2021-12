Alinne Moraes de volta ao cinema em "Heleno"

Mal acabou a novela das oito 'Viver a Vida', e Alinne Moraes já tem novos rumos para a sua carreira. A atriz e modelo iniciou na última semana sua participação nas filmagens de 'Heleno' (título provisório). O filme, com direção de José Henrique Fonseca, contará a trajetória de Heleno de Freitas (1920- 1959), atacante botafoguense e um dos craques do futebol brasileiro dos anos 40.







Segundo informações do Flávio Ricco, do Uol, Alinne será a filha de um diplomata, moça que se casou e teve um filho com o ex-jogador, interpretado por Rodrigo Santoro.







No cinema, Alinne fez sua estreia em 2006, onde protagonizou a comédia romântica 'Fica Comigo Esta Noite', ao lado de Vladimir Brichta, Laura Cardoso, Gustavo Falcão e Milton Gonçalves. Em 2009, a atriz interpretou uma garota de programa no filme 'Os Normais 2 - A Noite Mais Maluca de Todas', segundo filme da série da Globo que tinha como protagonistas Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres.











