Aline Rosa e Preta Gil fazem show juntas

A cantora Alinne Rosa e a cantora Preta Gil farão show no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, no sábado, 30. O encontro entre as duas artistas baianas será no evento 'A Festa', previsto para começar às 22h.

No show, Alinne Rosa vai apresentar canções do seu primeiro DVD em carreira solo, gravado recentemente, no Rio Vermelho. O repertório inclui hits de sua autoria, como País da Fantasia e 'Isso Aqui é Salvador', além dos sucessos 'Estilo Meu' e 'Complicamos Demais'. Já a filha de Gilberto Gil apresenta músicas do CD 'Bloco da Preta', gravado em 2014.

Os ingressos para o primeiro lote custam entre R$ 60 e R$ 100 e podem ser adquiridos na casa de shows e nos balcões dos principais shoppings.

