Alicia Keys se casa com produtor Swizz Beatz na França, afirma jornal

A cantora Alicia Keys se casou neste sábado, 31, com o produtor de rap Swizz Beatz, na Ilha de Córsega, na França, de acordo com o jornal The Sun.



Grávida de seu primeiro filho, Alicia usou um vestido na cor branca na cerimônia. O noivo optou por um terno branco, com camisa rosa e gravata. Ainda segundo o jornal, entre as celebridades que prestigiaram a união do casal, estavam Queen Latifah e Bono Vox, vocalista da banda irlandesa U2.

