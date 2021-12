Alicia Keys posa sem maquiagem e critica busca pela perfeição

A cantora Alicia Keys não quer mais tentar ser perfeita. Chega de esconder os cabelos com frizz, de cobrir o rosto com camadas de maquiagem para parecer "mais feminina" ou de querer ser magra a todo custo.

"Antes de começar a preparar meu novo CD, escrevi uma lista com todas as coisas que eu não aguentava mais", escreveu em carta aberta publicada no site "Lenny". "E uma delas é como as mulheres sofrem uma lavagem cerebral para acharem que sempre têm que ser magras, sensuais, desejáveis ou perfeitas."

Capa da revista "Fault" deste mês, para a qual posou sem maquiagem e com os cabelos ao natural, a cantora defende que essa busca por perfeição não é real e "perfeito" é uma palavra que pode acabar com as pessoas.

"Eu me forço a me olhar no espelho e ter controle sobre quem eu sou", disse, em entrevista concedida à revista. "Quando eu ensino a mim mesma que também posso ter defeitos é quando me torno bonita", concluiu.

