Alicia Keys está grávida de seu primeiro filho, diz porta-voz

Segundo informações de um porta-voz de Alicia Keys, 29 anos, a cantora está mesmo esperando seu primeiro filho. A fonte confirmou também ao site da revista 'People' que Alicia está noiva do rapper Swizz Beatz e que eles pretendem se casar ainda este ano.

"(Eles) esperam um bebê e estão prestes a se casar em uma cerimônia privada ainda este ano”, disseram os representantes. A cantora e o rapper se conheceram em um evento beneficente, em 2008.

O rapper Kasseem Dean, mais conhecido como Swizz Beatz, de 31 anos, produziu hits para Alicia e já trabalhou com Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez e Gwen Stefani. O rapper já é pai de Kasseem Jr., 3, e Prince Nasir, 9.

Show - Alicia Keys se apresenta no Brasil no mês de agosto, segundo divulgou a coluna "Direto da Fonte" do jornal "O Estado de S. Paulo" na última quarta-feira, 26. A cantora deve se apresentar durante o Monange Dream Fashion Tour.

Em fevereiro deste ano, Alicia esteve no Rio de Janeiro para gravar um clipe ao lado da musa Beyoncé.

