`Alice no Sertão das Maravilhas´ em nova temporada

A Cia Os Bumburistas retorna com o espetáculo 'Alice no Sertão das Maravilhas'. Desta vez, o palco da montagem será o da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), nos dias 20, 21, 27 e 28 de março. A peça é uma adaptação da obra literária escrita por Lewis Carroll no fim do século XIX.





| Serviço |



Evento: Espetáculo 'Alice no Sertão das Maravilhas'.

Dias: 20, 21, 27 e 28 de março.

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves - Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande.

Ingresso: R$ 20 e R$ 10.

Informações: (71) 3117-4899.

