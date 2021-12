Alice Braga será a nova apresentadora do `Superbonita´

A nova temporada do 'Superbonita', que este ano completa dez anos na grade do GNT, estreia com nova apresentadora. A atriz Alice Braga é quem estará à frente da atração a partir do dia 19 de março.





A convidada então será encaminhada para os especialistas do programa - Fernando Torquatto, Ricardo Tavares (cabelo e maquiagem) e a dermatologista Roberta Bibas -, que farão seus diagnósticos e indicarão o melhor tratamento para a participante.



Ao final de cada episódio, Alice receberá novamente a convidada para conferir os resultados da transformação.



