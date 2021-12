Alguém importante morreu em 'The Walking Dead' e a internet lamenta

The Walking Dead voltou na noite deste domingo, 23, com sua sétima temporada, e um personagem muito importante para a trama morreu o alívio para os fãs é que a morte de Glenn (Steven Yeun) foi bastante fiel à história em quadrinhos em que a série se baseia.

Em um encontro com fãs transmitido pela AMC (Talking Dead) também no domingo, Yeun se emocionou com o destino de seu personagem.

"Robert (Kirkman, criador da série em HQ) escreveu um jeito tão bagunçado mas ao mesmo incrível de tirar algo do caminho. Uma história tão impactante como essa.

Quando você lê o quadrinho, você meio que não quer que esse momento vá para outro personagem. Eu acho que disse isso, 'não deixem isso acontecer com outra pessoa'. Fazer do jeito que fizemos, eu acho, foi corajoso e comovente."

adblock ativo