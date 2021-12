Alexandre Pires discute ao vivo com jornalista do SBT: 'Você errou'

Envolvido em uma polêmica com Gusttavo Lima, o cantor Alexandre Pires entrou em uma discussão ao vivo com o jornalista Leo Dias durante o "Fofocalizando" desta segunda-feira, 7, no SBT.

O motivo da revolta de Alexandre Pires foi uma nota publicada na coluna de Leo Dias no jornal O Dia. Nela, Gusttavo Lima afirma: "Quem estava pagando o cachê do Alexandre [Pires] era eu. Então eu poderia colocar ele no horário que eu quisesse."

Alexandre Pires entrou em contato com o Fofocalizando por telefone ao vivo e fez críticas ao apresentador.

"Vamos lá, Leo. Me desculpe dizer isso, mas acho que você errou. Primeiro porque procurou só um lado, soltou uma nota só de um lado. Não nos procurou também para ouvir a nossa versão. Acho que a boa informação é investigada, checada antes de ser veiculada, ok? Por isso estou entrando em contato...", disse o cantor, antes de ser interrompido pelo jornalista.

"Alexandre, só queria esclarecer uma coisa: não afirmei que você foi contratado. Só botei aspas na boca do Gusttavo Lima. Tenho provas de que falei com ele. Eu entendo sua situação, não tenho seu telefone, não tenho contato com você..."

"Gostaria de não ser interrompido", pediu Pires, retomando a fala. "Primeiro, se tiver a oportunidade de expor a minha versão acho que seria interessante. Aguardaria também da sua parte uma retratação formal em relação a essa nota que você postou hoje."

O cantor afirma que não foi procurado pelo jornalista antes da publicação da nota e ressaltou ter provas materiais para defender seu ponto de vista na polêmica com Gusttavo Lima.

Entenda a polêmica entre Gusttavo Lima e Alexandre Pires

Gusttavo e Alexandre trocaram alfinetadas em redes sociais após o sertanejo ter exigido mudar o horário de um show de Pires para que pudesse se apresentar com antecedência no último sábado, 5, em Santa Catarina.

O sambista afirmou que em "quase 30 anos de carreira", nunca passou "por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito". Gusttavo respondeu que "não adianta ter trinta anos de carreira e agir como se tivesse três meses." (leia mais aqui).

Assista ao vídeo da discussão entre Alexandre Pires e Leo Dias no Fofocalizando:

