Alexandre Peixe estreia temporada de ensaios domingo

Alexandre Peixe começa neste domingo, 20, a temporada de Ensaios do Harém. A festa acontece no Alto do Andu, na Paralela, a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino).

O cantor e compositor vai relembrar sucessos da carreira, assim como músicas dele gravados por outras bandas, como o Chiclete com Banana. Os primeiros cinquenta compradores do abadá masculino do bloco ou que adquirirem acesso para um dia do Camarote Harém, na produtora, ganham ingressos para a estreia da festa.

A abertura do evento fica por conta da banda de axé percussivo Filhos de Jorge, que está em nova formação.

