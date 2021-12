Alessandro Timbó segue com apresentações intimistas às quintas

Clique aqui e confira outras opções na programação musical

O cantor Alessandro Timbó segue com suas apresentações intimistas no Moema Batataria, no bairro do Rio Vermelho. Nesta quinta-feira, 11, o irmão gêmeo do também cantor Marcelo Timbó realiza mais um show de voz e violão, a partir das 21h, no espaço dedicado à música.

Já no sábado, acompanhado pela sua banda Dendêgroove, o cantor leva um show mais dançante para o Twist Pub, misturando reggae, samba, axé, pop, forró e MPB, além de outros ritmos. As apresentações acontecem todos os sábados, a partir das 23h, também no Rio Vermelho.

| Serviço |



Evento: Alessandro Timbó

Quando: Todas as quintas, a partir das 21h

Onde: Moema - Batataria e Saladaria, Parque Cruz Aguiar, nº 772, Rio Vermelho

Quanto: R$ 5,00



Evento: Alessandro Timbó e Dendêgroove

Quando: Todos os sábados, a partir das 23h

Onde: Twist Pub, Rua João Gomes nº 95, Rio Vermelho

Quanto: R$35,00 (masculino) R$ 25,00 (feminino)

