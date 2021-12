Para promover o segundo single do álbum "Life Of Pablo", Wolves, o rapper Kanye West se uniu ao estilista Olivier Rousteing, da Balmain. Juntos, eles lançaram o clipe da canção que também funciona como a campanha de outono 2016 da grife francesa.

Dirigido pelo renomado fotógrafo de moda Steven Klein, o vídeo é estrelado por todo o "Balmain Army", grupo de supermodelos e celebridades que sempre trabalham com a marca, como Alessandra Ambrósio, Cindy Crawford, Jourdan Dunn, Joan Smalls e as irmãs Kim Kardashian e Kylie Jenner.

Todo em preto e branco, o vídeo traz uma mistura de imagens das modelos em estúdio e gravações feitas durante o baile de gala do MET. No clipe, o casal Kanye West e Kim Kardashian aparece com os mesmo trajes usados no evento beneficente.

Estadão Conteúdo Alessandra Ambrósio e outras supermodelos estrelam clipe de Kanye West

