Além dos shoppings: O que fazer em Salvador?

Salvador é uma cidade repleta de encantos, cultura e muita diversão. Cheia de surpresas, cada canto da cidade é uma nova possibilidade de descobrir lugares especiais para inovar no rolê com os amigos. Nesta matéria especial, o portal do jornal A Tarde te convida a conhecer diversos espaços para visitar e se divertir em Salvador.

Casa do Rio Vermelho

Entrada principal da Casa do Rio Vermelho

É impossível pensar na Bahia e não lembrar de Jorge Amado e Zélia Gattai. A Rua Alagoinhas, número 33, no Rio Vermelho, esconde um pequeno rastro da casa que foi lar do casal durante 40 anos. A Casa do Rio Vermelho é um acervo físico de obras, objetos, histórias e fotografias do casal mais AMADO do território baiano. Ao caminhar pela casa, o público pode desfrutar um pouco da intimidade e costumes de Jorge e Zélia Gattai.

Além das obras, a Casa do Rio Vermelho aborda a relação dos artistas com a religiosidade. Por quase todos os cantos, ladrilhos desenhados pelo artista e amigo do casal, Carybé, ilustram os santos do Candomblé de Zélia e Jorge: Yemanjá e Oxossi. Além disso, a entrada da casa possui uma estátua de Exú, santo que protege e vigia a casa.

No espaço interno fica o “Lago dos sapos”, onde antigamente, servia como piscina da residência. Após a morte de Jorge Amado, foi transformado em um lago e nomeado por conta da paixão do artista pelos anfíbios.

As visitas são abertas de terça à domingo, das 10h às 17 e os valores da entrada custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Às quartas-feiras a entrada é gratuita.

SERVIÇO

Casa do Rio Vermelho

Dias e Horários: Terça a domingo| 10h às 17h

Endereço: Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho

Café Terrasse Aliança Francesa

A vista para o mar da Baía de Todos os Santos é um diferencial da cafeteria

Com vista para a Baía de Todos os Santos, a cafeteria da Aliança Francesa sugere um espaço para quem curte unir café, livros, boa música e tranquilidade. Com entrada no Teatro Moliére, o espaço possui um cardápio variado em opções de café, sobremesas, bebidas além de alguns pratos tradicionais da França.

Com uma decoração que remete ao clima francês, uma estante repleta de livros variados enfeitam o local e o público pode ficar à vontade para ler e para doar novas obras.

A cafeteria abre de segunda à sábado, das 10h às 21h. Às sextas e sábados o Café Terrasse recebe shows de Jazz e Chorinho para entreter e animar os clientes.

SERVIÇO

Café Terrasse| Aliança Francesa Salvador

Dias e Horários: Segunda a sábado| 10h às 21h

Endereço: Av. Sete de Setembro, 401 - Barra

Palacete das Artes

A construção do museu foi inspirada em palacetes franceses e ingleses

Localizada no bairro da Graça, o Palacete das Artes é um ambiente para quem curte cultura e busca por inspirações em diversos cantos de Salvador. Na área externa do museu, é possível encontrar estátuas do artista francês, Auguste Rodin, além de um jardim e uma cafeteria ao ar livre. Com um estilo moderno, o museu possui uma arquitetura inspirada na construção de palacetes italianos e franceses.

Com programação constante, recentemente o Palacete das Artes expõe três exposições : “1º Prêmio Bienal de Artes Visuais”, onde são expostas obras de 19 estudantes de Belas Artes da Ufba para serem votadas pelo público; “Minha Pintura é minha oração”, do artista pernambucano Guilherme Neto e um Acervo de obras do pintor baiano Mário Cravo Neto.

SERVIÇO

Palacete das Artes

Dias e Horários: Terça a sexta- feira| 13h às 19h - Sábados e domingos| 14h às 18h

Endereço: R. da Graça, 284 - Graça

Parque Metropolitano de Pituaçu

O Parque de Pituaçu é perfeito para quem curte uma programação ao ar livre

Já para quem curte uma programação ao ar livre, o Parque de Pituaçu é perfeito para um piquenique, andar de pedalinho, passear com a família e até mesmo curtir um rolê de bike. Para quem não tem bicicleta, uma área com aluguel de bikes fica disponível para o público com valores que variam de R$12 à R$ 22.

Com uma trilha de 15 km, o percurso possui quiosques para beber água, conversar e descansar. Durante a trajetória, é possível avistar um enorme lago que compõem e embelezam ainda mais a vista dos ciclistas.

Parques infantis e restaurantes com variados preços e sabores também fazem parte da área total de 425 hectares do Parque.

SERVIÇO

Parque Metropolitano de Pituaçu

Dias e horários: Segunda a Quinta| 08h às 17h| Sexta-feira| 08h às 18h10 | Sábados e domingos| 08h às 18h

Endereço: Av. Netuno, s/n - Pituaçu

