Alcione recebe alta do hospital e passará o Natal em casa

A cantora Alcione, 69, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 23, e passará o Natal em casa com familiares e amigos. Para celebrar a boa notícia e tranquilizar os admiradores, a cantora gravou um vídeo e o compartilhou nas redes sociais.

"Oi, gente! Já estou indo para casa hoje, graças a Deus, muito bem. Gostaria de agradecer à toda equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, às enfermeiras e a todo pessoal daqui do Hospital Sírio-Libanês. Foram muito gentis comigo! Queria agradecer ainda a todos os meus amigos que enviaram mensagens e se preocuparam. Agradecer às pessoas que me mandaram flores, a todos aqueles que, de certa forma, pediram a Deus para me ajudar e Ele ajudou! Estamos juntos com Ele! Muito obrigada do fundo do coração. Um beijo em todos vocês."

Alcione estava internada desde o último domingo, 18, quando passou mal durante um show em São Paulo. No hospital, ela precisou ser submetida a uma angioplastiapara a colocação de um stent, um tubo minúsculo que ajuda a regularizar o fluxo sanguíneo no coração.

