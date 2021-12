Álbum terá música inédita de Cazuza

A Som Livre vai lançar, em novembro, um álbum em comemoração aos 30 anos do lançamento do primeiro disco do Barão vermelho. A inédita "Sorte e Azar", música de Cazuza escrita por Roberto Frejat, fará parte do álbum, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A canção iria entrar no álbum do Barão, mas foi descartada pelo grupo antes do lançamento. Agora, 30 anos depois, o público poderá ouví-la.

