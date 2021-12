Álbum resgata músicas de Gilberto Gil dos anos 60

O ano é 1962. Estamos em Salvador, na Bahia. Se nesse período era difícil fazer qualquer gravação no Rio de Janeiro ou em São Paulo, imagine no Nordeste. Pois foi lá, no estúdio de Jorge Santos, que um tal de Beto gravou sua primeira música. Num dia, um dos músicos do grupo Os Irapuãs faltou e alguém sugeriu convidar Beto para gravar. A turma foi buscar o rapaz de 20 anos na casa dele.







Muito tímido, Beto chegou ao estúdio e ficou dedilhando algumas canções próprias no violão. O pessoal gostou e o convidou para entrar no grupo, sem jamais imaginar que Beto, um dia, seria conhecido e admirado em todo o mundo pelo nome de Gilberto Gil.









