Álbum de Rihanna volta ao topo das paradas britânicas

A cantora pop Rihanna voltou ao topo das paradas britânicas com seu álbum "Talk That Talk", após uma temporada de 38 semanas no Top 40, informou a Companhia Oficial das Paradas no domingo.

É apenas a segunda semana que o álbum está no primeiro lugar, com quase 1 milhão de cópias vendidas.

A gravação é um enorme sucesso pelo mundo e ajudou a estrela de Barbados a ganhar estimados 53 milhões de dólares nos últimos 12 meses até maio deste ano, de acordo com a revista Forbes.

O rapper londrino Wiley liderou as paradas de singles pela segunda semana com "Heatwave", seu primeiro trabalho solo em primeiro lugar na Grã-Bretanha.

A banda de pop britânica Lawson foi a nova entrada da semana com a posição mais alta, em terceiro lugar, com o single "Taking Over Me".

Redlight, o DJ e produtor de Bristol, também fez sua estreia, no quinto lugar, com "Lost In Your Love".

